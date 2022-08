Trotz Streik zum Laternenfest: Das rät die Stadt den Besuchern

Die Gewerkschaft Verdi legt am Freitag den Öffentlichen Nahverkehr in der Stadt lahm. Mit dem Auto anzureisen, hält die Stadt dennoch nicht für eine gute Idee.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle bittet die Besucher des Laternenfestes, trotz des Warnstreiks bei der Havag möglichst nicht mit dem Auto anzureisen. Falls dies doch unumgänglich ist, sollte im weiträumigen Umfeld geparkt werden. Genutzt werden könnten die Parkhäuser, (insbesondere an der Spitze, sowie die Parkplätze „An der Saline“ und „An der Stadtschleuse“, ebenso Parkflächen im Bereich Gimritzer Damm. Der Hinweis, möglichst im weiträumigen Umfeld des Festgeländes zu parken, gelte auch nach Streikende für Samstag und Sonntag.

Auswärtigen Gästen empfiehlt die Stadt die Nutzung der Park & Ride-Plätze. Die Stadt richtet an den Festtagen außerdem zusätzliche Parkzonen für E-Scooter der beiden halleschen Anbieter „Bolt“ und „TIER“ ein. Diese Stellflächen werden sich am Friedemann-Bach-Platz (Moritzburg) und im Bereich „An der wilden Saale“ befinden. Die E-Scooter können dort während des Laternenfestes zu den folgenden Zeiten ausgeliehen und abgestellt werden: Freitag von 17 bis 24 Uhr, Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.