Trotz Corona: Saalesparkasse 2021 auf Wachstumskurs

Halle (Saale)/MZ - Die Saalesparkasse ist im vergangenen Jahr im Kundengeschäft deutlich gewachsen. So verzeichneten die Spareinlagen nach Angaben der Bank mit jetzt 4.9759 Milliarden Euro ein Plus von 439 Millionen Euro. „Damit setzte sich die Rekordsteigerung von 9,6 Prozent aus dem Vorjahr in gleicher Höhe fort“, erklärte das Kreditinstitut am Dienstag. Im Sparbereich sei das Wachstum mit 0,22 Prozent deutlich moderater gewesen. „Das zeigt zum einen, dass die Kundinnen und Kunden in der Niedrigzinsphase nicht auf Flexibilität und schnelle Verfügbarkeit von Vermögen verzichten wollen. Zugleich zeugt es vom Vertrauen, das die Menschen in unsere Sparkasse setzen“, bewertete das Vorstandsmitglied Christian Rothe die Entwicklung.

„Durch die ansteigende Inflation schrumpft allerdings das Vermögen, wenn durch Zinsen keine Erträge mehr generiert werden können. Dieser Entwicklung müssen wir entgegentreten, um unsere Kundinnen und Kunden vor der Realzinsfalle zu bewahren“, so Rothe weiter. Das Kundenkreditgeschäft legte insgesamt um 8,3 Prozent auf 2.7839 Milliarden Euro zu. Im Firmen- und Gewerbekundenbereich sei vor allem im zweiten Halbjahr eine Belebung spürbar gewesen, nachdem der Jahresanfang noch von der Corona-Krise geprägt war. In der heimischen Wirtschaft wurde in der zweiten Jahreshälfte wieder stärker investiert, was sich am um 6,4 Prozent gewachsenen Bestand an Krediten für Unternehmen zeige.

Besonders deutlich fiel das Plus im Kreditgeschäft mit privaten Haushalten aus, das gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Prozent ausgebaut wurde und größtenteils auf die hohen Zuwächse im Baufinanzierungsbereich zurückzuführen ist. Insgesamt legte die Bilanzsumme der Saalesparkasse von 5,38 Milliarden Euro (31. Dezember 2020) auf 6,05 Milliarden Euro sehr deutlich zu. „Ein wirklich verlässlicher Partner zeigt sich in Krisenzeiten“, stellte der Vorstandsvorsitzende der Saalesparkasse, Jürgen Fox, fest und sagte weiter: „Unsere Kundinnen und Kunden konnten auch im zweiten Pandemie-Jahr voll auf uns zählen - und das bleibt auch künftig so.“