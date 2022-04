Trauer um 14-Jährigen Hallenser

Mitschüler des 14-Jährigen legen an der Unfallstelle auf der Silberhöhe Blumen ab und stellen Kerzen auf.

Halle (Saale)/MZ - Blumen und Kerzen liegen vor einem Verkehrsschild am Rand der Freyburger Straße auf der Silberhöhe. Dort, wo am Silvesterabend der 14-jährige Maximilian S. von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde, rollt der Verkehr inzwischen wieder ohne Unterlass. Auf dem Asphalt sind allerdings die Markierungen noch deutlich zu sehen, die die Polizei gesprüht hat, um den Unfallhergang zu ermitteln. Nach wie vor sind die Beamten auf der Suche nach dem Fahrer des weißen Kleinwagens, der mit dem Jungen zusammengestoßen war. Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) reagierte bestürzt auf die Nachricht. „Ein junger Mensch hat sein Leben verloren. Das ist furchtbar. Ich bin in Gedanken bei der Familie und hoffe, dass der Unfallfahrer schnell ermittelt werden kann“, sagte er der MZ.