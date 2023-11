Nach dem Aus der Traditionsfleischerei Holzapfel hat sich die MZ bei alteingesessenen Bäckern und Metzgern umgehört: Was macht ihr Geschäft gut? Wo gibt es Probleme?

Einkaufen in Halle

Holger Kolb ist stolz, den Familienbetrieb in der vierten Generation zu führen. Dafür macht er auch Doppelschichten.

Halle/MZ. - Steigende Preise für Grundstoffe, Personalmangel, hohe Energiepreise - wer in Halle ein kleines Geschäft betreibt, hat es derzeit nicht einfach. Nachdem der Traditionsfleischer Holzapfel vor Kurzem in Insolvenz gegangen ist und sich aus Halle zurückgezogen hat, bangt so mancher um seinen Bäcker oder Metzger um die Ecke.