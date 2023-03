Stilles Gedenken: Am Fundort des toten Babys in Halle standen im Dezember 2021 Blumen und Kerzen.

Halle (Sale)/MZ - Von zu Hause ist sie zur Urteilsverkündung gekommen, in Richtung Gefängnis hat sie das Landgericht verlassen. Unter Tränen ließ sich die Mutter des ausgesetzten Babys, das im Dezember 2021 tot am Wertstoffhof in der Äußeren Hordorfer Straße gefunden worden war, am Dienstag nach dem Schuldspruch abführen.