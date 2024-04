Totschlag am Reformationstag - Lebensgefährtin des Opfers als Zeugin in Halle vor Gericht

Bis in die Nacht hinein hatten Ermittler am 31. Oktober 2023 Spuren gesucht, um die Bluttat von Sietzsch aufzuklären.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/Landsberg/MZ. - Gut gelaunt und voller Vorfreude ist sie an diesem Morgen mit Mutter und Tochter nach einem gemeinsamen Ägypten-Urlaub aus dem Flugzeug gestiegen. Dass zu Hause im Landsberger Ortsteil Sietzsch nichts mehr so sein würde, wie es war, ihr Lebensgefährte erschlagen an einem Feldweg gefunden wurde, konnte sie da noch nicht ahnen. Wegen der Bluttat muss sich seit Montag ihr Ex-Mann vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage geht von Sorgerechtsstreitigkeiten als Motiv aus. Am zweiten Prozesstag trat am Mittwoch nun für mehr als zwei Stunden die Lebensgefährtin des getöteten Tino E. in den Zeugenstand.