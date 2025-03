Halle (Saale)/MZ. - Immer wieder wandert das aufgeschnittene halbe Brot in der Hand von Michael Isensee an die Nase: Nicht nur Geschmack, Konsistenz der Krume und weitere Faktoren sind für den unabhängigen Prüfer des Deutschen Brotinstituts mit Hauptsitz in Berlin wichtige Kriterien. Auch der Duft des Brotes spielt ein wichtige Rolle bei der Beurteilung der Qualität des Backwerks.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.