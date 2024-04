Fünf Jahre lang mussten die 240 Schüler in Containern unterrichtet werden. Worauf sich die Mädchen und Jungen jetzt freuen können.

Halle/MZ. - Am Mittwoch hat Bürgermeister Egbert Geier die Hans-Christian-Andersen-Grundschule in Trotha feierlich eingeweiht. Das Haus wurde seit 2019 für rund 17 Millionen Euro komplett saniert. Fünf Jahre lang wurde gebaut, durch Corona gab es mehrere Unterbrechungen. Erst im März konnten die 240 Schüler wieder einziehen, bis dahin wurden sie in Containern unterrichtet.

Klassenräume der Andersenschule in Halle haben auch neue Möbel

Freuen können sich die Mädchen und Jungen nicht nur über frisch sanierte Klassenräume mit neuen Möbeln, sondern auch über neue Fachräume für Musik, Gestalten und Töpfern. Das Außengelände hat mehrere Spielgeräte und auch die Turnhalle ist wieder in einem Topzustand.