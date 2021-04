Timer in den Tod

Halle (Saale) – „Ein nackter Mann läuft mit einem Holzkreuz auf der Schulter durch die Stadt.“ Was im echten Leben in Halle zum Glück noch nicht vorgekommen ist, wird in der Literatur zur Realität. Erfolgsautor Stephan Ludwig hat seinen neuen Thriller fertig geschrieben und lässt darin seine Heimatstadt Halle wieder zu einem mörderischen Pflaster werden.

„Zorn – Opferlamm“ heißt das inzwischen elfte Buch der Bestseller-Reihe, die den Hallenser Ludwig zum aktuell erfolgreichsten Autor Sachsen-Anhalts gemacht hat. Zwar wird der nächste Thriller erst am 27. Oktober dieses Jahres in den Buchläden stehen, dennoch wird bereits jetzt auf der Internetseite der herausgebenden Fischer Taschenbuchverlags ein wenig über den neuen „Zorn“ verraten.

Ein Rätsel für die beiden Kult-Kommissare

Der nackte Mann mit Holzkreuz auf der Schulter „ist ausgemergelt, sein Mund wurde mit Garn zugenäht. Als die Polizei den Mann aufgreift, reicht er einen Timer an Hauptkommissar Zorn und Schröder weiter. Der Countdown besagt, dass noch knapp elf Stunden verbleiben.“ Ein Rätsel für die beiden Kult-Kommissare, denn was passiert dann, um vier Uhr nachts?

Cover "Zorn - Opferlamm" von Stephan Ludwig (Foto: Fischer Taschenbuchverlage)

Am nächsten Morgen wissen sie es. Und „während Zorn und Schröder sich noch den Kopf zerbrechen, ob ihnen der Mörder eine Botschaft senden will, wird ihnen erneut ein Timer zugespielt. Sie haben noch genau zwölf Stunden. Zwölf Stunden, bis wieder ein Mensch sterben wird. Nur wer? Und wo? Als sie zu einem Hochhaus in der Südstadt gerufen werden, machen sie sich auf das Schlimmste gefasst – zu Recht.“

„Ich bin selbst immer wieder überrascht, was im Endeffekt rauskommt.“

Autor Ludwig hat weiterhin Spaß an seinem „Zorn“. „Natürlich hat sich einiges geändert, ich bin sicherer geworden, aber von Routine kann man nicht sprechen“, so der Bestsellerautor gegenüber der MZ. „Ich bin selbst immer wieder überrascht, was im Endeffekt rauskommt. Und solange das so ist, mache ich weiter.“

Und so schreibt der Hallenser, der derzeit auch andere Bücher, die nichts mit „Zorn“ zu tun haben, plant, bereits am zwölften Fall seiner beiden Kult-Kommissare. „Ich habe vor zwei Wochen wieder angefangen“, verrät er. Worum es dabei dann gehen wird, will er aber natürlich noch nicht kundtun, denn erstmal müssen seine Buchhelden den aktuellen mysteriösen Fall lösen: „Hauptkommissar Claudius Zorn und der dicke Schröder Auge in Auge mit einem irren Mörder.“ (mz/Alexander Schultz)