In Halle mussten am Montagmittag die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Halle zum Einsatz kommen, um ein Tier aus einer misslichen Lage zu befreien. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Spektakuläre Tierrettung in Halle - Höhenretter seilen sich im Landgericht ab

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Tierischer Einsatz für Halles Berufsfeuerwehr. Am Montagmittag wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr zum Landgericht Halle in den Hansering alarmiert. Ein Falke hatte sich in einem Netz verhangen und kam nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage heraus. Doch die Rettung gestaltete sich schwierig.

Feuerwehreinsatz in Halle: Spektakuläre Tierrettung: Höhenretter seilen sich im Landgericht Halle ab. (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Tierrettung in Halle: Berufsfeuerwehr muss Falke am Landgericht befreien

Speziell ausgebildete Höhenretter der Berufsfeuerwehr Halle mussten an die Einsatzstelle alarmiert werden, da das Tier so nicht zu erreichen gewesen wäre. Aus einem engen und kleinen Fenster stieg ein Feuerwehrmann auf das Dach und näherte sich dem Vogel.

Der Falke hing in einem Netz fest. (Foto: Marvin Matzulla)

Falke fliegt vom Landgericht Halle wieder in die Freiheit zurück

Durch ein kurzes wackeln am Netz konnte sich das Tier schnell befreien und flog in die Freiheit zurück. Nach MZ-Informationen war es nicht der erste tierische Feuerwehreinsatz am Landgericht Halle.

Bereits in den vergangenen Jahren mussten immer wieder Kleintiere aus dem Netz befreit werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz am Montag beendet werden.