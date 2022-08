Tierheim in Halle am Limit: Das sind die Geschichten der herrenlosen Vierbeiner

Volle Zwinger, schrillende Telefone: Das städtische Tierheim in Halle platzt aus allen Nähten. Viele Vierbeiner wurden während der Pandemie angeschafft, jetzt sind die Halter überfordert. Was hat Hunde und Katzen ins Tierheim gebracht? Beispiele aus Halle

Die Kätzchen Emil, Emma und Elisa wurden in einer Gartenanlage in Halle gefunden. Vermutlich wurden sie dort ausgesetzt.

Halle/MZ - Runde um Runde dreht Hermann in seiner provisorischen Unterkunft. Energisch stapft die brotlaibgroße Landschildkröte über den feuchten Boden. Ihr Zuhause: ein kreisrundes Planschbecken gefüllt mit Erde, frischem Grün, einer Wasserschale. Eine UV-Lampe spendet ihr Licht. „Das ist eigentlich eine Zwischenlösung“, sagt Cornelia Hofmann und wirft einen Blick von ihrem Schreibtischstuhl aus in das Schildkrötenquartier. Eigentlich gibt es hier im städtischen Tierheim in Halle ein Reptiliengehege unter freiem Himmel. Aber das ist belegt. Wie fast alle Plätze. Die Heimleiterin teilt sich ihr Büro daher derzeit mit Hermann und den beiden Papageien Eddie und Peach samt ihres Käfigs. Jeder Quadratmeter ist kostbar, der Platz ist knapp. So knapp wie lange nicht. „Wir sind ganz schön am Ende.“