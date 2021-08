Tickets für Konzerte von Element of Crime und Philipp Poisel auf der Peißnitz in Halle zu gewinnen

Halle (Saale)/MZ - Beim Mitteldeutschen Kultursommer auf der Peißnitz stehen die nächsten Konzerte an. Am Donnerstag, 26. August, spielen Element of Crime, am 27. und 28. August tritt die Mittelalterband In Extremo auf, und für den 28. August hat sich Philipp Poisel angekündigt. Für die Konzerte von Element of Crime und Philipp Poisel verlost die MZ jeweils zehn Tickets.

Es geht um drei Mal zwei Konzertkarten und zweimal zwei VIP-Tickets. Deren Gewinner können das jeweilige Konzert im MZ-Liegstuhl verfolgen und erhalten einen Verzehrgutschein im Wert von 35 Euro. Wer gewinnen möchte, sollte bis 18 Uhr am heutigen Mittwoch eine E-Mail an saalekurier@mz.de mit dem Kennwort Element of Crime oder Philipp Poisel schicken. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Ihre Tickets erhalten sie vor Ort an der Abendkasse. Dort müssen sie sich mit einem Dokument mit Passbild ausweisen.