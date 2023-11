Niclas Scholz, bekannt als 'Fischi', beeindruckt bei 'The Voice of Germany' mit seiner Rockstimme. Der Hallenser kämpft um den Einzug ins Halbfinale und plant bereits weitere Auftritte in seiner Heimatstadt.

Mit Video: Fischi aus Halle begeistert bei The Voice of Germany: Ein Rocker erobert Deutschland

Niclas Scholz alias „Fischi“ rockt nicht nur „The Voice of Germany“, sondern demnächst auch auf einer Bühne in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Seine Rockröhre dröhnt an diesem Abend extra laut: Niclas Scholz, inzwischen auch dem bundesweiten TV-Publikum unter seinem Spitznamen „Fischi“ bekannt, macht sich im Tonstudio in Halles Süden fit für das, was in den nächsten Wochen auf ihn zukommt. Und das ist eine ganze Menge für den halleschen Rocksänger.