Nahverkehr in Halle Havag und MDV erhöhen Preise ab August: Bus, Bahn und S-Bahn deutlich teurer

Havag und MDV erhöhen die Ticketpreise für die Fahrten mit Bus, Bahn und S-Bahn ab dem 1. August 2024 in Halle, Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland. So teuer werden die Tickets ab Sommer in der Saalestadt.