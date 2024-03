Halle/MZ - Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) erhöht zum zweiten Mal in Folge drastisch die Fahrpreise für Busse und Bahnen im Großraum Halle-Leipzig. Die Tickets werden nach MDV-Angaben ab August um durchschnittlich fünf bis acht Prozent teurer, das ist eine ähnliche Steigerungsrate wie im Vorjahr.

Der Verbund begründet den Anstieg mit Verlusten durch das vor knapp einem Jahr gestartete Deutschlandticket. Zudem schlügen gestiegene Betriebskosten und Tariflöhne zu Buche.

Höhere Ticketpreise für Bus und Bahn im Süden Sachsen-Anhalts: So soll das Fahrplanangebot abgesichert werden

So kostet etwa auf der Strecke Halle-Leipzig das günstigste Monatsabo ab August 200,20 Euro – ein Plus von fast 15 Euro. Auch für die in der Regel von Gelegenheitsfahrern genutzten Einzelfahrscheine verlangt der MDV künftig mehr. So steigt deren Preis in Halle um 20 Cent und erreicht damit die Drei-Euro-Marke; in Leipzig sind ab August sogar 3,50 Euro für eine Stunde Bus- oder Straßenbahnfahrt fällig (bisher 3,20 Euro). In den Landkreisen klettert der Preis des Einzeltickets um zehn Cent auf 2,30 Euro in einer Tarifzone.

Die Preiserhöhungen ermöglichten „eine weitestgehende Absicherung des heutigen Linienverkehrsangebotes“, betonte der MDV. Sprich: Für den Ausbau des Netzes reicht das Geld nicht aus.