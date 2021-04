SV Blau-Weiß Dölau steht gut da zur Saisonhalbzeit

Es war schon ein ziemlich undankbarer Jahresabschluss, den die Verbandsliga-Spieltagsplaner dem SV Blau-Weiß Dölau da beschert hatten. Erst mussten die Fußballer aus der Heide beim Meister und Tabellenführer Amsdorf antreten und danach auch noch beim Zweiten und Oberligaabsteiger Zorbau.

„Wir wollten aus den Spielen natürlich trotzdem was mitnehmen“, sagt David Brendel, Trainer der Dölauer. Klappte nicht, trotz beachtlicher Gegenwehr. Zweimal 0:1 lauteten die Endergebnisse.

Was die positive Zwischenbilanz nicht trüben kann. Trotz der, erwartbaren, Pleiten zum Schluss haben die Blau-Weißen bis zur Winterpause in 16 Spielen bereits 22 Punkte eingefahren.

SV Blau-Weiß Dölau steht im sicheren Mittelfeld der Verbandsliga

Was in der Tabelle Platz neun bedeutet. Sicheres Mittelfeld. „Als Trainer sehe ich natürlich immer Dinge, die man besser machen kann“, sagt Brendel. „Aber mit etwas Abstand bin ich schon sehr zufrieden.“

Schließlich hatte Dölau in der vergangenen Saison insgesamt nur 30 Punkte eingefahren, gerade so den Abstieg vermieden. Dass es nun nach einer sorgenfreien Saison aussieht, hat vor allem mit der deutlich besseren Defensive zu tun. 22 Gegentreffer sind es bis jetzt, nach 71 in der Vorsaison.

„Für mich ist das vor allem Kopfsache“, sagt Brendel. „Wir hatten diesmal zu Beginn Positiverlebnisse, sind nicht in einen Negativlauf gekommen.“ Dazu sei das Team bisher von größeren Verletzungssorgen verschont geblieben. (mz)