In Halles südöstlichen Stadtteil Radewell ist Freitagabend ein Supermarkt überfallen und ausgeraubt worden. Eine Angestellte kann sich vor den Tätern verstecken.

Supermarkt in Halle überfallen - Täter flüchten mit Bargeld

Duo schlägt in Radewell zu

Halle (Saale)/MZ - Sie kamen bewusst kurz vor Ladenschluss: Zwei Männer haben am Freitagabend kurz vor 20 Uhr einen Supermarkt in der Regensburger Straße im halleschen Stadtteil Radewell überfallen. Sie attackierten eine Angestellte, die sich nach Polizeiangaben in Sicherheit bringen konnte.

Nach MZ-Informationen versteckte sich die Frau hinter einem Regal und blieb unverletzt. Die Räuber brachen eine Kasse auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Danach flüchteten sie. Die alarmierte Polizei suchte sofort nach den Tätern - bislang erfolglos.

So werden die Räuber beschrieben. Beide sollen rund 35 Jahre alt sein. Einer der Verbrecher war etwa 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Auffallend ist eine Narbe auf der linken Wange. Er trug eine dunkle Strickjacke, Sonnenbrille und hatte die Kapuze der Jacke auf. Der zweite Täter trug dunkle Sachen, ebenfalls Sonnenbrille und Kapuze.