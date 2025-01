Lernen durch Engagement wird im Cantor-Gymnasium unterrichtet. Wie Zehntklässler so eine Spendenaktion für einen früheren Mitschüler unterstützen, der Intensivpflegefall geworden ist.

Schüler in Halle starten Insta-Projekt

Halle/MZ. - Es war im Juni 2022: Dominic Wagner war damals noch Schüler am Cantor-Gymnasium, ein stiller Typ, 17 Jahre jung. Mit falschen Freunden. An diesem Junitag feierten er mit seinen Kumpels eine Party, bei der sie auf das Dach der Schwimmhalle in Neustadt stiegen. Gegen sechs Uhr morgens wurde die Party Nachbarn zu bunt: Sie riefen die Polizei. Während alle anderen über eine Treppe vom Dach flüchteten, sprang Dominic aus ungeklärter Ursache vom 17 Meter hohen Dach.