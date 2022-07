Erneut gibt es in der Stadt einen großen Stromausfall. Die Stadtwerke sind auf Fehlersuche. Nach rund einer Stunde war der Strom schließlich wieder da.

Im Netz des Umspannwerks am Stadtpark in Halle gibt es derzeit eine Störung.

Halle (Saale)/MZ - Ein Stromausfall hat am Montagmittag weite Teile der südlichen Innenstadt in Halle sowie am Lutherplatz/Thüringer Bahnhof lamgelegt. Es gebe eine Mittelspannungsstörung im Netz des Umspannwerks Stadtpark, teilten die Stadtwerke mit. Die Mitarbeiter der Energieversorgung Halle Netz GmbH seien seit der Störungsinformation vor Ort und suchten mit Hochdruck nach dem Fehler.

Nachdem der Strom kurz vor 12 Uhr ausfiel, meldeten Anwohner nach rund einer Stunde, dass die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

Durch die Fehlereingrenzung könne es zu kurzzeitigen Stromzu- und Abschaltungen kommen. Die Ursache sei noch nicht bekannt. Nach MZ-Informationen könnte ein Bagger bei Bauarbeiten ein Stromkabel durchtrennt haben.

Betroffen vom Stromausfall war auch die Merseburger Straße. Dort hatten neben Privathaushalten auch Firmen und Supermärkte keinen „Saft“. Bis zum Riebeckplatz waren zudem die Ampeln und die Anzeigetafeln der Havag ausgefallen.