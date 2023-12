Halle-Neustadt und weitere Teile von Halle und dem nördlichen Saalekreis waren am Sonntagabend ohne Strom. Was die Stadtwerke zur Ursache sagen.

Halle (Saale)/MZ. - Auf einmal ist nicht nur das Licht aus gewesen: Tausende Haushalte in Halle und dem nördlichen Saalekreis waren am Sonntagabend von einem Stromausfall betroffen. Dunkel blieb es in Halle-Neustadt, Nietleben, Teilen der Innenstadt und gebietsweise auch im nördlichen Saalekreis, wie die Stadtwerke am Montag auf MZ-Nachfrage bestätigten. Wohnungen blieben dunkel, Straßenlampen und Ampeln fielen außerdem aus. Zudem konnten Straßenbahnen der Linien 2 und 7 im Bereich der Endhaltestelle Kröllwitz nicht fahren.