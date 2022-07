Streik hat begonnen - Chaos in Halle bleibt aus

Seit 3 Uhr bleiben alle Bahnen und Busse der Havag in ihren Deports. Arbeitskampf der Gewerkschaft dauert bis zum Nachmittag. Havag will Betrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist das befrüchtete Chaos durch den Streik im ÖPNV am Freitagmorgen ausgeblieben. Viele Pendler hatten sich darauf eingestellt. Nur vereinzelt standen Personen an den Haltestellen und warteten auf Busse und Bahnen der Havag. Das Unternehmen selbst weist an den elektronischen Anzeigetafeln bereits seit 2.38 Uhr auf den Streik hin. „Wir sind bemüht, den betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen“, teilte die Havag am Morgen in einer Presseerklärung mit.

Gewerkschaftsmitglieder haben die Hauptzufahrt zum Betriebshof in der Freiimfelder Straße blockiert. Foto: Dirk Skrzypczak

In Halle hate am Freitagmorgen gegen 3 Uhr der Streik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) begonnen. Mitglieder der Gewerkschaft blockieren Verdi alle Ein- und Ausgänge an den beiden Betriebshöfen der Halleschen Verkehrs AG (Havag) in der Freiimfelder Straße und am Rosengarten. Alle Straßenbahnen und Busse sollen bis 14 Uhr in den Depots bleiben. Die Havag hat Eltern darauf hingewiesen, dass sie sich für ihre Schulkinder alternative Beförderungsmöglichkeiten suchen sollen. Auch Tausende Berufspendler sind betroffen.

Auch alle Straßenbahnen bleiben in den Depots. Foto: Dirk Skrzypczak

„In der Corona-Pandemie wurden die Mitarbeiter von den Unternehmen aufgefordert, sich solidarisch zu zeigen und Verzicht zu üben. Die Zeit ist jetzt aber vorbei“, sagte Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn der MZ. Angesichts der Inflation fordere man für die Beschäftigten mehr Lohn. „Es ist richtig, dass Bund und Länder in Technik und Strecken investieren. Aber das nutzt nichts, wenn keiner da ist, der den Bus fahren kann“, so Zahn. Es gehe darum, den Beruf wieder attraktiver zu machen - aus für Azubis.

Die Gewerkschaft rechnet damit, dass der ÖPNV nach 14 Uhr erst langsam wieder anrolle. Es werde wohl mindestens eine Stunde dauern, bis die gewohnten Taktzeiten gerade bei der Straßenbahn wieder funktionierten. Die Havag hat 780 Beschäftigte.