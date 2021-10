Streik der Havag-Mitarbeiter in Halle soll Montagnacht beendet sein - Bahnen und Busse fahren ab Dienstag wieder

Halle (Saale) - Der Arbeitskampf im öffentlichen Personennahverkehr in Halle, der am 3. und 4. Oktober alle Busse und Bahnen in der Saalestadt lahm gelegt hat, soll voraussichtlich Montagnacht beendet sein. Das teilten die Stadtwerke mit. Demnach werde Verdi die Tore der Betriebshöfe wieder frei räumen.

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass ab Dienstag alle Linien wieder nach dem regulären Fahrplanangebot und somit auch die Schulbusfahrten wieder fahren werden. Erste Fahrten sollen bereits gegen 3.30 Uhr aufgenommen werden.

Die Gewerkschaft Verdi rief die Angestellten der Halleschen Verkehrs AG (Havag) dazu auf, Straßenbahnen und Busse an den Zentralen Einheitsfeierlichkeiten am 3. Oktober in Halle für 48 Stunden in den Depots zu lassen - beginnend mit Betriebsbeginn am Sonntag ab 2 Uhr.