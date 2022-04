Arbeitskampf am Einheitstag in Halle - Was hat Streik für Auswirkungen auf Feierlichkeiten?

In Halle will die Gewerkschaft Verdi am 3. und 4. Oktober den Bus- und Straßenbahnverkehr lahmlegen. Das hat Auswirkungen bis hin zur Drohnenshow.

Halle (Saale)/MZ - Der Tarifkampf im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) trifft die Zentralen Einheitsfeierlichkeiten am 3. Oktober in Halle mit voller Wucht. So hat die Gewerkschaft Verdi die Angestellten der Halleschen Verkehrs AG (Havag) dazu aufgerufen, Straßenbahnen und Busse für 48 Stunden in den Depots zu lassen - beginnend mit Betriebsbeginn am Sonntag ab 2 Uhr. „Es wird zu erheblichen Einschränkungen kommen. Es ist davon auszugehen, dass alle Linien betroffen sein werden“, teilte die Havag am Freitag mit.