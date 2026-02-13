Seit 20 Jahren leben Strauße auf dem Hof in Stichelsdorf. Hofleiterin Sabine Scholz gibt Einblicke in die Arbeit mit den besonderen Tieren und verrät, welches neue Angebot es im Sommer geben wird.

Straußenhof im Saalekreis: Wieso Inhaberin ausgerechnet diese Tiere nach Stichelsdorf geholt hat

Halle (Saale)/MZ. - Ein dumpfes Trommeln auf dem Boden, eine Herde meterhoher Vögel und wachsame, neugierige Blicke aus großen Augen: Wer den Straußenhof in Stichelsdorf betritt, merkt schnell, dass hier vieles anders ist als auf klassischen Bauernhöfen.