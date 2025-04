Einschränkungen im Straßenbahnverkehr in Halle Straßenbahn in der Soltauer Straße in Halle-Neustadt entgleist

In Halle-Neustadt ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zwischenfall im Straßenbahnverkehr gekommen. Eine Straßenbahn der Linie 2 ist entgleist. Was zur Unfallursache bekannt ist.