Halle (Saale)/MZ. - Halles neue Straßenbahn „Tina“ nimmt langsam Gestalt an. Im polnischen Poznan werden aktuell die Wagenkästen zusammengebaut. Vinzenz Schwarz, Vorstand der Halleschen Verkehrs AG (Havag), ist zufrieden. Schon in wenigen Monaten soll das erste Exemplar nach Halle geliefert werden. Vorab hat die Havag am Dienstag eine neue Visualisierung der Bahn veröffentlicht, in der einige der geplanten Neuerungen zu sehen sind.

