In Sachsen-Anhalt werden junge Richter und Staatsanwälte gebraucht. Das Jurastudium an der Martin-Luther-Universität soll durch das digitale Staatsexamen attraktiver werden.

Universität in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Erleichtert verlässt Liane Rühlemann ihren Arbeitsplatz im Prüfungscenter. Es war zwar nur eine Testklausur, die die 27-Jährige am Freitag dort bewältigt hat. Doch die Jurastudentin ist trotzdem froh, dass sie so gut mit dem neuen Computerprogramm zurechtkam. Denn im August muss sie damit die Klausuren für das erste Staatsexamen bewältigen. „Ich finde die Umstellung auf die Software gut“, sagte Rühlemann. Die Hände tun nach fünf Stunden schriftlicher Klausur nicht weh, es können Passagen in den Antworten geändert werden und bei einigen geht das Tippen sogar schneller als das Schreiben.