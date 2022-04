Sternsinger bringen Segen an Häusern in Halle an

Halle/MZ - Die neunjährige Alma schlüpfte zum Fest der Heiligen Drei Könige am Donnerstag erstmals in das Kostüm der Sternsinger. Über die Eingangstür der Katholischen Pfarrei Carl Lampert in der Gütchenstraße in Halle malte sie die Abkürzung 20*C+M+B+22. Es ist das Zeichen, dass Christus dieses Haus segnet.