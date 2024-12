Feuerwehr hilft Kameraden im Saalekreis Stellvertretender Stadtwehrleiter erhält Spenden nach Brand in Lohnsdorf

Nach dem Wohnhausbrand in Lohnsdorf am ersten Advent ist die Unterstützung in der Stadt groß gewesen. Nun gab es sogar Hilfe aus Querfurt. Der Betroffene äußert sich erstmals.