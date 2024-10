Nach Bekanntwerden der Pläne der Stadtverwaltung, 2025 die Zuschüsse für die Parkeisenbahn zu streichen, sind die Befürchtungen um die Existenz der Mini-Bahn groß. Was die Stadt dazu sagt.

Keine Zuschüsse im kommenden Jahr für den Peißnitzexpress in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Nachdem am Dienstagabend bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung im kommenden Jahr die Zuschüsse für den Peißnitzexpress streichen will, ist die Sorge um die beliebte hallesche Parkeisenbahn groß. So haben mehrere MZ-Leser ihr Unverständnis darüber geäußert, dass es für die Bahn im nächsten Jahr kein Geld mehr geben soll.