Stefanie Mackies legt Mandat nieder Politische Turbulenzen in Halle: Rücktritt von Linke-Stadträtin nach Pro-Palästina-Demo

Stefanie Mackies, Stadträtin der Linken in Halle, tritt nach ihrer Teilnahme an einer Pro-Palästina-Demonstration zurück. Antisemitische Parolen habe sie bei der Demo nicht bemerkt, politische Arbeit zu diesem Thema sei in der aktuellen Fraktion "unerwünscht“, so Mackies.