In Halle mangelt es an Übernachtungsmöglichkeiten für Auszubildende. Eine kreative Idee hat nun für Wirbel gesorgt. Warum sich die Stadt gegen ein eigenes neues Wohnheim wehrt.

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich gibt es in Halle sehr viele leerstehende Wohnungen. Doch solche, die man nur sechs Wochen am Stück nutzt – möglichst möbliert und für sehr kleines Geld – gibt es kaum. Die Rede ist von Wohnheimplätzen für Auszubildende, an denen es in Halle seit Jahren mangelt. Bei einer Sitzung im Stadthaus in der vergangenen Woche wurde das Problem angesprochen und eine kreative Lösungsidee präsentiert: Azubis könnten dauerhaft in der Jugendherberge unterkommen.