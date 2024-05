Wegen strömenden Regens sind die Händel-Festspiele 2024 in der Ulrichskirche eröffnet worden. Bis zum 9. Juni soll das Festival aus den Konzertsälen hinaus in die Stadt ausstrahlen.

Start mit „Wassermusik“ - Bis zum 9. Juni dreht sich in Halle alles um Händel

Händel-Festspiele in Halle

Ein Ständchen für Halles großen Sohn: Auftakt-Feierstunde in der Konzerthalle Ulrichskirche

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Natürlich konnte Georg Friedrich Händel vor 307 Jahren, als er für eine Lustfahrt des englischen Königs Georg I. auf der Themse die „Wassermusik“ komponierte, das hallesche Wetter am 24. Mai 2024 nicht voraussehen. Er konnte ja nicht einmal ahnen, dass seine Geburtsstadt dereinst ihm zu Ehren Festspiele ausrichten würde. Aber gepasst hätte die „Wassermusik“ zur traditionellen Feierstunde, die am Freitagnachmittag wegen strömenden Regens nicht auf dem Marktplatz stattfand, sondern kurzerhand in die Konzerthalle Ulrichskirche verlegt worden ist. Und zeigte, dass die Festivalbesucher ihrem Händel bei jedem Wetter treu sind: Der ehrwürdige Bau war bei dem Festakt mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bis auf den letzten Platz besetzt.