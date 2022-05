Start mit Info-Tram auf dem Markt: Anstehen fürs 9-Euro-Ticket in Halle - Probleme beim Onlinekauf

Die Havag informiert: Hallenser können an der Info-Tram auf dem Marktplatz am Montag noch bis 13 Uhr ihre Fragen zum Neun-Euro-Ticket stellen und die Rabatt-Fahrkarte auch kaufen.

Halle (Saale)/MZ - Zum Verkaufsstart des Neun-Euro-Tickets zeichnete sich am Montagvormittag in Halle ein großes Interesse ab. An der Info-Tram, die noch bis 13 Uhr auf dem Marktplatz steht, bildeten sich zeitweise Schlangen. Man habe 4.000 Papiertickets an Ort und Stelle vorrätig, berichtete Steffen Schatz vom Havag-Kundendialog. Bei Bedarf werde die Zahl in den nächsten Tagen erhöht, wenn die Tram, ein Info-Bus und mobile Verkaufsstände in der Stadt unterwegs sind. Am Dienstag etwa steht die Tram von 10 bis 16 Uhr an der Endhaltestelle Südstadt.

Die Tickets, die ab 1. Juni gelten, sind aber auch in den Havag-Servicecentern sowie an den Fahrscheinautomaten erhältlich. Probleme gab es am Montagvormittag mit der Nutzung der Handy-App Moov.me des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes. Dort war das Rabatt-Ticket anders als angekündigt zunächst nicht abrufbar.