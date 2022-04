Stände auf dem Markt: Eisverkäufer sollen auch Gebühren zahlen

Halle (Saale)/MZ - Sobald die Sonne scheint, lockt es die Hallenser auf den Marktplatz und viele von ihnen in die beiden Eiscafés, die sich dort befinden. Am Dienstagmorgen war vorm „Restaurant&Café Rossini“ kaum ein Platz frei. Etliche Passanten blieben aber auch bei den Eisständen am Rand der Cafés stehen. Genau um diese Stände dreht sich derzeit eine Debatte im Stadtrat. Die Linken-Fraktion will, dass die Betreiber - so wie die anderen Markthändler - eine Gebühr für die Verkaufsstände zahlen. Bisher wird von ihnen kein Geld dafür verlangt. Die Gastronomen sehen das aber anders.