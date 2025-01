Ab März 2025 wird Strom bei der EVH günstiger. So viel Geld können Kundinnen und Kunden sparen.

Halle/MZ. - Gute Nachrichten für viele Hallenserinnen und Hallenser: Wie die Stadtwerke Halle mitteilten, senkt die EVH GmbH zum 1. März 2025 die Arbeitspreise für alle variablen Stromtarife und die Grundversorgung.

Strompreise: Monatliche Abschläge sinken um rund 20 Prozent

Dies sei möglich durch günstige Beschaffungen am Energiemarkt im vergangenen Jahr und die gesunkenen Netznutzungsentgelte ab diesem Jahr. Im Gegenzug werden zwar die Grund- und Servicepreise angehoben - dennoch würden die Kundinnen und Kunden laut Stadtwerke etwa 20 Prozent weniger bezahlen (bei einem jährlichen Verbrauch von circa 1.600 kWh).

Konkret beträgt die Senkung des Arbeitspreises zwischen 11,89 Cent pro kWh in den variablen Halplus-Tarifen und 12,05 Cent pro kWh in der Grundversorgung (jeweils brutto). Die EVH gehört zu den größten Energieversorgern in Halle und beliefert rund 130.000 Kunden mit Strom.