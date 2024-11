Abriss oder Neubau? Die Stadtverwaltung hat präsentiert, welche kurz- und mittelfristigen Projekte in Halles größtem Stadtteil geplant und umgesetzt werden sollen.

Halle (Saale)/MZ. - Wie soll Neustadt – Halles einwohnerstärkster Stadtteil – künftig weiterentwickelt werden? Zumindest das, was vonseiten der Stadtverwaltung kurz- und mittelfristig angedacht ist, haben der Bürgermeister und die Beigeordneten am Mittwochabend der Öffentlichkeit präsentiert. Bei einem Bürgerdialog in der Turnhalle der Kastanienalleeschule sprachen die Verantwortlichen unter anderem über neue Bauvorhaben und Bildungsprojekte aber auch über soziale Probleme und mangelnde Sauberkeit. Die MZ fasst die sechs größten Themenkomplexe zusammen.