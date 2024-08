Mitglieder politischer Gremien in Wettin-Löbejün sollen besser vergütet werden. Die Fraktion Wise sieht darin eine schlechte Außenwirkung und will den Antrag stoppen. Das wird kritisiert.

Stadtrat in Wettin-Löbejün erhöht Gelder für politische Ehrenamtler

Löbejün/MZ. - Bereits in der zweiten Sitzung des neuen Stadtrats in Wettin-Löbejün werden sehr unterschiedliche Meinungen der Stadträte offensichtlich. Mit acht „Ja“- und acht „Nein“-Stimmen wurde der Antrag von dem zuvor heiß diskutiertem Thema knapp abgelehnt. Ganz zur Enttäuschung der neuen Wählergruppe „Initiative zur Unterstützung der Stadtentwicklung und des ehrenamtlichen Engagements in Wettin-Löbejün“ – kurz Wise.