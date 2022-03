Stadtrat Halle (Saale) Ticker: Rat diskutiert über Mietspiegel

In dieser Stadtratssitzung tritt die neue Geschäftsordnung in Kraft. Die Stadträte sollen von nun an elektronisch ihr Votum abgeben, um Zeit zu sparen. Außerdem werden kontroverse Debatten zum Mietspiegel und zur russischen Städtepartnerschaft erwartet.

Der Stadtrat tagt am Mittwoch wieder in der Ulrichskirche in Halle.

16.45 Uhr: AfD fordert Lösung für Ruhestörungen

Halle (Saale)/MZ - Die AfD-Fraktion will, dass die Verwaltung nach öffentlichen Freiflächen sucht, die Jugendliche nutzen können, ohne Anwohner zu stören. Hintergrund des Antrags ist, dass es zum Beispiel vor dem Landesmuseum in Giebichenstein immer wieder zu Ruhestörungen kommt.

„Wir wollen den andauernden gesellschaftlichen Konflikt in unserer Stadt zu lösen“, sagte AfD-Stadtrat Carsten Heym. Abgesehen von der AfD-Fraktion stimmte jedoch lediglich FDP-Stadtrat Olaf Schöder dem Antrag zu. Daher wurde der Vorschlag abgelehnt.

16.35 Uhr: Schule hat neuen Namen

Die Räte haben beschlossen, dass die Grundschule Westliche Neustadt ab August in Grundschule „Otfried Preußler“ umbenannt wird. Grünen-Stadträtin Melanie Ranft monierte, dass die Schule nicht nach einer Frau benannt wurde, da es schon viele männliche Namensgeber in der Stadt gebe.

16.30 Uhr: Stadtrat legt Preise für neues Planetarium fest

Der Stadtrat hat die Gebührensatzung für das Planetarium beschlossen. Die Grünen-Fraktion wollte noch mehr Vergünstigungen für Kinder bis 16 Jahre durchsetzen. „Ich kenne viele 12- bis 16-Jährige, die sich für Astronomie interessieren und auch ohne ihre Eltern das Planetarium besuchen würden“, sagte Grünen-Stadträtin Inés Brock. Diese sollen mit oder ohne Eltern jeweils nur drei Euro bezahlen. Die Verwaltung hat günstigere Preise vorgeschlagen, wenn Kinder und Jugendliche im Familienverbund dort erscheinen. Der Änderungsantrag wurde jedoch abgelehnt.

„Die Vorlage der Verwaltung setzt Preise genau im Mittelbereich an“, sagte Hauptsache-Halle-Fraktionschef Andreas Wels. Er gehe davon aus, dass das neue Planetarium den Tourismus in der Stadt maßgeblich ankurbeln werde. Das Planetarium soll 2022 eröffnet werden.

16.20 Uhr: Digitale Abstimmung klappt

Das neue digitale Abstimmungssystem hat nun den Test bestanden. Ab sofort werden die Abstimmungen nicht mehr per Handzeichen oder Stimmkärtchen durchgeführt, sondern per Knopfdruck auf einem kleinen Sender.

Das Ergebnis der digitalen Abstimmung wird direkt per Beamer an die Wand geworfen: Rot = nein, Gelb = Enthaltung, Grün = Ja. Foto: Jonas Nayda

16.12 Uhr: Mietspiegel abgelehnt

Nach langer Debatte hat der Rat dem Änderungsvorschlag der Linksfraktion zugestimmt. Der Mietspiegel wird damit nicht anerkannt. In den kommenden Monaten soll allerdings an einem neuen Mietspiegel gearbeitet werden, der dann am 1. Januar 2024 in Kraft treten soll. Die Erstellung dieses neuen Dokuments soll gemeinsam mit den Partnern der Wohnungswirtschaft und dem „Runden Tisch Wohnen“ geschehen und am Ende im Stadtrat verabschiedet werden.

16 Uhr: Die Sitzung wird nach einer Pause fortgesetzt

Die Debatte um den Mietspiegel wurde fortgesetzt. Die Fraktion Mitbürger/Die Partei plädierte dafür, den Mietspiegel zumindest für zwei Jahre anzuerkennen, um den Schaden zu begrenzen. Ab 2024 müssen Großstädte ab 100.000 Einwohner einen Mietspiegel ausweisen können.

15.22 Uhr: Mietspiegel in der Debatte

Die Diskussion um den umstrittenen Mietspiegel hat begonnen. Viele Fraktionen haben Änderungsvorschläge für das Dokument, mit dem Mieter in Halle die ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln können. Einig sind sich die meisten darin, dass die ursprüngliche Vorlage der Stadtverwaltung schlecht ist und grundsätzlich überarbeitet werden muss.

Linke, Grüne und AfD sprachen sich gegen den vorgelegten Entwurf der Verwaltung aus, da sie damit Mieterhöhungen befürchten. „Natürlich ist ein Mietspiegel, wenn er gut gemacht ist, nützlich für die Bürger“, sagte Linken-Stadträtin Ute Haupt. Allerdings dürften die Mieten dadurch nicht steigen.

Die Grünen-Fraktion kritisierte, dass das beauftrage Unternehmen nicht genug Daten für die Erstellung der ortsüblichen Vergleichsmiete gesammelt habe. Vor der Pause wurde noch keine Entscheidung gefällt.

15.15 Uhr: Priorisierungsliste verabschiedet

Der Rat hat eine Priorisierungsliste mit weiteren sogenannten Kohleprojekten verabschiedet. Die Liste dient dazu, dem Land und dem Bund aufzuzeigen, welche Auswirkungen die Projekte haben würden, wenn sie umgesetzt werden. Hauptsächlich geht es um neue Arbeitsplätze. Unter anderem steht der Neubau eines APA Inklusionszentrums, ein Digital Innovation Hub, ein Innovationszentrum Wasserstoff im Hafen Halle und die Wiederbelebung des Wasserwerks Beesen auf der Liste.

Es gilt allerdings als eher unwahrscheinlich, dass die Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Trotzdem soll die Stadt die Projekte bei den Fördermittelgebern Bund und Land anmelden.

15 Uhr: Über 2.600 Flüchtlinge aus der Ukraine sind angekommen

2.637 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Halle angekommen. 531 Menschen sind in privaten Unterkünften untergebracht. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) dankte den vielen Initiativen für ihre Unterstützung. „Es ist toll, wie sich die Stadtgesellschaft solidarisiert.“

14.40 Uhr: Gedenkminute

Der Rat hat mit einer kurzen Schweigeminute dem verstorbenen DDR-Bürgerrechtler Frank Eigenfeld aus Halle gedacht. „Seine Haltung erforderte großen Mut“, sagte Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke). Eigenfeld war am 17. März im Alter von 78 Jahren gestorben.

14.33 Uhr: Erster Testlauf für elektronische Abstimmung

Die Stadträte stimmen in dieser Stadtratssitzung zum ersten Mal elektronisch ab. Mit einem kleinen Sender können die Räte grün für Ja, rot für Nein und gelb Enthaltung auswählen. Diese Neuerung wurde in der aktualisierten Geschäftsordnung beschlossen, um die Sitzungen schneller durchführen zu können. Bei der Sitzung im April sollen zudem eine elektronische Redeliste sowie eine Redezeituhr für alle sichtbar dargestellt werden.

Bei einem ersten Testlauf kam es jedoch zu Verzögerungen und technischen Problemen. Bis zur Pause wird der Rat deshalb nun zunächst wieder mit den althergebrachten gelben Stimmkärtchen abstimmen.

14.20 Uhr: Einwohnerfragestunge mit Kritik an Ausländerbehörde

Bei der Einwohnerfragestunde kommen mehrere Anfragen von Bürgern zur Ausländerbehörde der Stadt, die schwer in der Kritik steht. Die Gesundheitsversorgung sei für manche Migranten kaum noch gewährleistet, weil die Behörde mit den Anträgen nicht mehr hinterherkommt, hieß es.

OB-Referent Oliver Paulsen antwortete, dass die Verwaltung das Problem erkannt habe und sich der Situation annehme. In den nächsten Wochen solle es „sichtbare Verbesserungen“ geben. Die Ausländerbehörde leide aktuell unter großem Personalmangel und Krankenstand.

14 Uhr: Die Stadtratssitzung wird eröffnet

Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) hat die Sitzung in der Ulrichskirche eröffnet. Zunächst dürfen Einwohner ihre Fragen an die Stadträte und Verwaltung richten.