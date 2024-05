Stadt will Bebauungsplan für Einfamilienhäuser im Norden aufstellen

Halle (Saale)/MZ. - Das Dorf Tornau im Nordosten der Stadt soll wachsen. Ein Investor will auf einer Brachfläche am östlichen Ortsrand im Bereich Mühlenweg eine Einfamilienhaussiedlung bauen. Die Stadtverwaltung hat ein Bebauungsplanverfahren begonnen, das am Dienstag im Planungsausschuss einstimmig befürwortet wurde.