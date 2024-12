Stadt will Antworten zu Gefängnisplänen in Tornau

Wird das neue Gefängnis in Tornau gebaut, soll dieser Standort wie auch das Gefängnis Roter Ochse aufgegeben werden: Blick auf die Justizvollzugsanstalt Frohe Zukunft in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die Entscheidung über einen möglichen Gefängnisneubau in Tornau zieht sich weiter in die Länge. Auf Antrag des Bau-Beigeordneten René Rebenstorf setzte der Planungsausschuss am Dienstagabend die entsprechenden Punkte kurzfristig von der Tagesordnung ab. Rebenstorfs Begründung: Das Land als Bauherr habe seit der Oktober-Sitzung anders als erwartet weder die mit dem Vorhaben verbundenen offenen Fragen beantwortet noch einen Vertreter in die aktuelle Sitzung geschickt.