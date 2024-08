Die Kosten für das Laternenfest haben sich in diesem Jahr verdoppelt. Nun werden in der Stadtverwaltung Ideen diskutiert, wie die Veranstaltung langfristig gesichert werden kann.

Halle (Saale)/MZ. - Das größte Publikumsevent des Jahres steht vor der Tür: das hallesche Laternenfest. Doch die Vorfreude ist getrübt. Die Stadtverwaltung muss als Veranstalterin in diesem Jahr so tief in die Tasche greifen wie noch nie zuvor. Das meiste Geld wird jedoch nicht für ein besseres Bühnenprogramm ausgegeben, sondern für technische Geräte wie Strom- oder Wasseranschlüsse. Muss das sein? Und was gibt es für Ideen, wie man das Laternenfest langfristig für die Stadt wieder bezahlbarer macht?