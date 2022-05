Stadt Halle schließt das Impfzentrum in der Pera-Straße

Halle (Saale)/MZ - In Halle wird das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße am Freitag, 13. Oktober, zum letzten Mal von 10 bis 17 Uhr öffnen. Danach beginnt die Suche nach einem neuen Standort. Grund für die Schließung ist die geringe Nachfrage an Impfungen. „Über die Arztpraxen und die Angebote der Unterimpfzentren wird aber auch über den Sommer hinweg die Möglichkeit bestehen, sich impfen zu lassen“, hatte Tobias Teschner, Leiter des Pandemiestabs, unlängst erklärt.

Die Impfzentren im Bergmannstrost und in der Burgstraße, die niedergelassene Ärzte unterstützten, sollen hingegen auch weiterhin Impfangebote unterbreiten. Die Stadt will die Sommermonate nutzen, um sich auf die Impfungen ab September vorzubereiten. Das Impfzentrum soll dann einen neuen Standort bekommen, damit die Grundschule Glaucha ihre Schulturnhalle - das jetztige Impfzentrum - wieder nutzen kann. 16 Monate hatte das Impfzentrum die Sporthalle blockiert. „Kinder, Eltern und Lehrkräfte haben im Wissen um die Wichtigkeit der Impfungen für die Pandemiebekämpfung den Standort in der Schulturnhalle mit viel Nachsicht und Geduld mitgetragen“, hatte sich Bürgermeister Egbert Geier (SPD) bei der Schule bedankt.