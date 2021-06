Stadt Halle nun bei Sieben-Tage-Inzidenz von 23,88

Blick zur Burg Giebichenstein an der Kröllwitzer Brücke an der Saale. Das Wochenende ist das erste Wochenende diesen Jahres mit weitreichenden Lockerungen bei den Cornavorschriften.

Halle (Saale) - In Halle entspannt sich die Corona-Lage weiter. Am Samstag meldete die Stadt 13 Neuinfektionen sowie eine Sieben-Tage-Inzidenz von 23,88 und damit 2,09 Fälle weniger als noch am Vortag. Am Freitag waren zudem 3.134 Einwohner gegen das Coronavirus geimpft worden. Die Quote der Erstimpfungen liegt damit bezogen auf die Einwohnerzahl bei 48,6 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es 21,1 Prozent.

Witterungsbedingt waren am Freitag laut Stadt viele Bürgerinnen und Bürger auf öffentlichen Plätzen unterwegs. In den Abendstunden wurde bei Kontrollen mehrfach ruhestörender Lärm festgestellt und geahndet, zudem wurden Platzverweise ausgesprochen. Die angetroffenen Personen mussten außerdem den vor Ort verstreuten Müll aufsammeln, teilte die Stadt mit. Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen wurden nicht verzeichnet. (mz)