Halle (Saale)/MZ - In Halle besuchen derzeit 2.144 Schülerinnen und Schüler die vierte Klasse und stehen damit vor dem Wechsel in die Sekundarstufe. Das sind 81 mehr als in der vorherigen Schuljahresanfangsstatistik. Doch an den weiterführenden Schulen, die den Erwerb des Realschulabschlusses ermöglichen, reichen die Schulplätze nicht aus, um das Schüleraufkommen zu kompensieren.