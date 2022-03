Stadt eröffnet zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge in Halle

Halle (Saale)/MZ - Im Kulturzentrum in Halle-Neustadt ist am Montagmorgen die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge aus der Ukraine in Betrieb genommen worden. In der Mehrzweckhalle hat die Stadt mehrere Arbeitsplätze für unterschiedliche Verwaltungsabteilungen aufgebaut, die für Neuankömmlinge aus dem Kriegsgebiet wichtig sind. Vom Fingerabdruck bei der ersten Erfassung bis hin zur Auszahlung von Sozialleistungen kann so an einem Ort und in kurzer Zeit alles erledigt werden.

Der Menschenandrang war am Montagmorgen sehr groß. Pro Stunde können rund 30 Personen den Service nutzen. Wie viele Flüchtlinge insgesamt in Halle angekommen sind, ist jedoch nicht bekannt. Aufgrund eines Abkommens sind Ukrainer nicht verpflichtet, sich bei den Behörden zu melden, wenn sie sich nicht länger als 90 Tage in Deutschland aufhalten.

Die Aufnahmestelle ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Ebenfalls ab Montag steht im gleichen Zeitraum eine Telefon-Hotline (Tel.: 0345 2212580) zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten zum Beispiel zu Formalitäten, organisatorischen Fragen sowie Unterbringungen und vermitteln Kontakte zu Hilfsorganisationen, Beratungsstellen und privaten Initiativen im Kontext der Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Stadt Halle.