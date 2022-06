Staatsanwaltschaft will Halles OB Wiegand anklagen

Halle (Saale)/MZ - Halles vorläufig vom Dienst enthobener Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) muss auf die Anklagebank. Laut einem Bericht der Leipziger Volkszeitung will die Staatsanwaltschaft Halle Anklage gegen den 65-Jährigen erheben. Wiegand soll sich strafbar gemacht haben, indem er im Frühjahr 2021 Corona-Impfspritzen veruntreut haben soll, die entgegen der Impfreihenfolge an Stadträte und Rathausmitarbeiter verteilt worden waren, obwohl die noch gar nicht an der Reihe waren. Der Vorfall war durch Recherchen der MZ öffentlich geworden und hatte als „Impfaffäre“ überregional für Aufsehen gesorgt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<