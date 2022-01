Sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen in Halle

Im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße in Halle müssen derzeit keine längeren Wartezeiten eingeplant werden.

Halle/MZ - Die Corona-Zahlen, die die Stadt am Mittwoch veröffentlicht hat, zeigen sowohl im Hinblick auf die Neuinfektionen als auch bei der Inzidenz einen deutlichen Anstieg. So meldete die Verwaltung an diesem Mittwoch 304 neue Infektionen mit dem Coronavirus, 145 mehr als im Vergleich zur Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Tages um 60,75 Fälle erhöht und beträgt nunmehr 454,96 Fälle je 100.000 Einwohner. Die meisten Neuinfizierten gibt es in der Altergruppe unter 18 Jahren, es sind 125.

Während die Patientenzahlen in den Kliniken wie auch auf den Intensivstationen gleichbleibend sind, gibt es zwei weitere Todesfälle. Eine Person ist nach Auskunft der Stadt an und eine andere mit Corona gestorben.

Die Stadt teilte weiterhin mit, vorerst keine Impftermine über eine Hotline anzubieten. Eine solche ist vom Land gerade freigeschalten worden und ist als zusätzliches Angebot neben dem freien Impfen ohne Termin gedacht. Die Stadt sieht aber keinen Bedarf dafür. „Da an den drei Impfstandorten der Stadt so gut wie keine Wartezeiten einzuplanen sind, würde eine Terminvergabe aktuell keine Vorteile für das Einlassmanagement an den Impfstandorten bieten“, heißt es. Insgesamt wurden am Dienstag 2.128 Menschen in halle immunisiert.