Sprengstoffhund spürt herrenlosen Koffer auf

Ein Polizeihund war am Montag am Hauptbahnhof in Halle im Einsatz.

Halle (Saale) - Ein herrenloser Koffer hat am Montagmorgen für einen Einsatz am Hauptbahnhof Halle gesorgt, wie die Bundespolizei erst heute mitteilt. Das Gepäckstück war gegen 8.20 Uhr an einem Gepäckschließfach entdeckt worden. Zwar wurde per Lautsprecherdurchsagen der Besitzer gesucht, doch niemand meldete sich. Deshalb räumten die Beamten den Bereich um das Gepäckstück und sperrte die Bahngleise 6 - 7 für den Zugverkehr.

Wäsche, Kochbücher und Diebesgut statt Sprengstoff im Koffer

Ein Spürhund wurde angefordert und schnell konnte der vierbeinige Kollege Entwarnung geben: Er zeigte kein sprengstofftypisches Anzeigenverhalten, so dass der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden konnte, teilt die Polizei mit. Der Inhalt des Koffers: Wäsche und Kochbücher, aber auch mutmaßlichs Diebesgut, das aus einem Geschäft am Hauptbahnhof stammte. Allerdings fanden die Beamten auch ein Personaldokument in dem Koffer. Inwieweit dem 34-jährigen Deutschen, der auf den Schriftstücken vermerkt war, auch der Koffer und der mutmaßliche Diebstahl zugeordnet werden kann, wird noch ermittelt.

Wer Polizeieinsatz verursacht, muss Regresszahlungen in Kauf nehmen

Aufgrund der rund 30-minütigen Sperrung der Bahngleise kam es zu Verspätungen im Bahnverkehr. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass bei solchen Polizeieinsätzen aufgrund herrenloser Koffer der Besitzer, beziehungsweise der Verursacher, zu Regresszahlungen herangezogen werden kann.