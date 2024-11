Polizeieinsatz in Halle Nach Sprengstoff-Alarm in Halle-Dölau: Betroffener äußert sich in der MZ zu den Vorwürfen

„Die schießen hier mit Kanonen auf Spatzen“: Das sagt der Dölauer Dirk D. zu der Durchsuchung in seinem Wohnhaus in Halle. Was er mit dem verdächtigen Pulver vorgehabt hat.